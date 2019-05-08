"Спартак" оштрафован на 110 тысяч рублей

"Спартак" по итогам матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) получил штраф в размере 110 тысяч рублей."Болельщики красно-белых зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тысяч рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тысяч рублей, это у них уже 20-е нарушение", – цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.