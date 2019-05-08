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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Спартак" оштрафован на 110 тысяч рублей

"Спартак" по итогам матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) получил штраф в размере 110 тысяч рублей.

"Болельщики красно-белых зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тысяч рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тысяч рублей, это у них уже 20-е нарушение", – цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:31
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