"Спартак" оштрафован на 110 тысяч рублей

Россия РПЛ 2018/19
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19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
"Спартак" оштрафован на 110 тысяч рублей
"Спартак" по итогам матча 27-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) получил штраф в размере 110 тысяч рублей.
"Болельщики красно-белых зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тысяч рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тысяч рублей, это у них уже 20-е нарушение", – цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.
"Болельщики красно-белых зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тысяч рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тысяч рублей, это у них уже 20-е нарушение", – цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.
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