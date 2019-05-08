Россия РПЛ 2018/19
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Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Павленко, который в настоящее время входит в тренерский штаб "Анжи", скорее всего, будет руководить махачкалинской командой в двух ближайших матчах в отсутствие дисквалифицированного главного тренера Магомеда Адиева.
"Мы вечером на эту тему поговорим. Скорее всего, командой со скамейки будет руководить мой ассистент Александр Павленко", - цитирует Адиева Sport24.
Адиев дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.
"Мы вечером на эту тему поговорим. Скорее всего, командой со скамейки будет руководить мой ассистент Александр Павленко", - цитирует Адиева Sport24.
Адиев дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.
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