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Оренбург
Рубин
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Динамо
Крылья Советов
Уфа
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, когда будет подана апелляция.

"Апелляционная жалоба будет подана. Приговор построен на показаниях потерпевших. Показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре", - цитирует Стукалову Sport24.ru.
Теги: Стукалова Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:13
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#1  utekay  Россия (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Зенит»
после "касатки" срок, бывает, подкидывают, а не уменьшают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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