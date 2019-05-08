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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказал свое мнение о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Бессмысленно что-то говорить по делу Кокорина и Мамаева. Уже миллион раз говорилось, что это несправедливо. Ну а толку от этого? Многим также наплевать вообще на это. Поэтому, думаю, эту тему нужно не трогать и закрыть. Дождаться окончательного выхода на свободу ребят. Каждый сделал из этого резонансного дела свои выводы", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Теги: Павлюченко Мамаев Кокорин
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