Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии

Светлана Кокорина, мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, в слезах покинула здание Пресненского районного суда Москвы, передает Sport24.ru.

Сегодня, 8 мая, братьев Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии по итогам двух конфликтов в центре Москвы, участниками которых также стали полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протосовицкий. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Мама Кокориных покинула здание суда в слезах в сопровождении друзей сыновей и не стала общаться с журналистами.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама