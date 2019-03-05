Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить

Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам.

"О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма - нет. Совсем не потому, что тюрьма - это страшно или избыточно жестоко. Нет, тюрьма это мерило. Вы смеетесь над сантиметрами? Над килограммами? Гуляки-драчуны садятся за дебош с дракой.

На сколько сядут виновные в катастрофе «Суперджета»? За эти дни мы узнали, что в аэропорту не работают спасательные службы. Что самолет сделан из легковоспламеняющихся материалов, при горении выделяется удушающий газ. В самолете от попадания молнии отказывает электроника - ситуация нештатная, но не уникальная. И так далее. Там 41 труп, люди погибли страшной смертью.

Вы скажете, при чем тут? Тюрьма. Вот мерило. Кто сядет за это и сядет ли? Подождем расследования. Расследование снятого на видео дебоша шло полгода. Расследование гибели самолета с хором Александрова идет который год? Вы знаете, в чем причина? Кто сел? Или никто не виноват? Дело не в том, много или мало дали. Смысл наказания не в суровости, а в неотвратимости. А все остальное неважно. Статус футболистов лишь антураж. Если б отпустили - он бы так же работал, светошумовой гранатой.

Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд. Харви Вайнштейна и Кевина Спейси еще не судили. Тайгер Вудс не сидел. Кроме того, карьеры футболистов вообще не тот вопрос, который меня занимает. Меня занимает тюрьма. Там должны находиться те, кто опасен для общества. Их явно меньше количественно, чем заключенных, в любой момент времени. Круг воров, насильников, пьяных водителей, попов-педофилов, садистов-ментов гораздо шире, чем перечень их всех, осужденных и отбывающих наказание.

Важно только это, а не много или мало проведут за содеянное два футболиста-социопата", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Теги: Уткин Кокорин Мамаев
Вчера, 22:33
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8
(5)
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:48)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Космос
Он сказал,что люди ,виновные в гибели десятков людей, могут избежать наказания!

А сколько длится следствие по "Зимней вишне" и что, там тоже десяток арестованных может избежать наказания и еще несколько розыскиваемых?
Что вы блин бежите за либерастами впереди паровоза.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Neighbor   (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Главное, чтобы завтра лимузин на Красной площади не заглох, а то вся эта история - коту под хвост... )))

Заглохнет - Пака примотают к стулу, прежде чем уничтожить stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#6  avnik  море (Вчера, 23:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы завтра лимузин на Красной площади не заглох, а то вся эта история - коту под хвост... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:20)
  • +2
  •  (2)

моё ...личное мнение,что ОН один из не многих который всё правильно оценил и сказал об этом ...а остальные как были подстилки власти так и остались....украсть миллиарды ...это можно ...ВАСИЛЬЕВА И её министережка обороны...ну да всю армию сократил и украл всё что было можно...он не под суден не в коем случае...ХОТЬ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ В СТРАНЕ ЕСТЬ ...КТО ПРАВДУ МОЖЕТ СКАЗАТЬ...а про маленького министра спорта уже анекдоты ходят и в том числе про его ну очень не спортивное поведение в жизни...и соблюдение спортивного режима...когда он был спортсменом...у него видимо как памяти нет так и ай кю...посмотрите на его лицо лишённое интеллекта...зато царю нравится...человек без своего мнения....оно у него видимо есть но он с ним не согласен...ТУПОЙ ЕЩЁ ТУПЕЕ...как и валуев роднина фетисов-которого в киеве в его молодости спасли после пьяной драки...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#4  igorspartak  Тверь (Вчера, 23:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Космос
Тут, конечно,"человек-говнo" все правильно рассказал!

А чего он "правильного" сказал, что "спасательные службы Шереметьево не работали" и привязав эту трагедию и пьяные дебоши футболистов-миллионеров ?
Вася всегда г*вно, мерзкая либерда.

чучело иди дальше киселёва с соловьёвым смотри,они тебе всю правду разжуют


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#3  Космос  Россия (Вчера, 23:08)
  • 0
  •  (4)

Lokoflesh,
Он сказал,что люди ,виновные в гибели десятков людей, могут избежать наказания! А "придурки" по пьяне, могут понести реально е наказание!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:00)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Космос
Тут, конечно,"человек-говнo" все правильно рассказал!

А чего он "правильного" сказал, что "спасательные службы Шереметьево не работали" и привязав эту трагедию и пьяные дебоши футболистов-миллионеров ?
Вася всегда г*вно, мерзкая либерда.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Космос  Россия (Вчера, 22:46)
  • -1
  •  (7)

Тут, конечно,"человек-говнo" все правильно рассказал! Но,от этого он не перестанет быть "человеком- гoвнoм"!
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
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