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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку?

Депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал решение суда приговорить полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина к тюремному сроку.

"А какое по-вашему должно быть наказание людям, которые совершили преступление, нарушив уголовный кодекс? Они сознательно нарушили действующее законодательство и понесли за это вполне объективное наказание. Думаю, надо еще сказать спасибо суду, за то, что он не усмотрел в их действиях сговора. Иначе срок был бы более жестоким. Нет, ну а что мы должны были сделать сейчас с ними? Погладить по головке, дать конфетку и позвать снова в футбол? Для того, чтобы тысячи российских мальчишек поняли, что если ты более-менее известный человек, то тебе за преступление ничего не будет. Поэтому я считаю, что все справедливо", - цитирует Лебедева Sport24.ru.
Теги: Лебедев Кокорин Мамаев
Вчера, 22:44
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#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 23:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Тебя удод вообще давно пора на урановые рудники отправить.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Neighbor   (Вчера, 22:56)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сам - еще тот *удак, но в кои-то веки правду сказал...


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Вчера, 22:55)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Патриот, а на отдых уезжает в Майями.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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