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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили

Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

"Сложно давать какой-то более развернутый ответ по данному вопросу. Чтобы его давать, нужно знать юриспруденцию. То, что случилось - будет наукой другим. Приговор есть приговор. Что заслужили, то и получили.

То, что было запрошено обвинением, все так и вышло - ничего смягчающего не вышло. Это говорит о том, что у обвинения было больше аргументов и фактов по сравнению с защитной стороной, потому что какие бы ни были смягчающие обстоятельства, натворили они как следует. Считаю такое решение суда справедливым", - цитирует Силкина Sport24.ru.
Теги: Силкин Кокорин Мамаев
Вчера, 23:03
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