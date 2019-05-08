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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение о решении суда по делу форварда питерской команды Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Это слишком большой срок - просто невероятно! Я понимаю, что они хотели сделать этот процесс показательным для народа. Но это ненормально. Обычно в таких ситуациях люди разрешают вопрос полюбовно, через пару дней пожимают друг другу руки и расходятся. То, что мы видим сейчас, - просто невообразимо.

Я не знаю, кто настолько сильно хотел дать футболистам реальный срок. Мне просто очень жаль. Да, они совершили большую ошибку, но такое наказание в виде показательной порки - неправильный шаг и неправильное суждение. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела.

То, что Александр пережил - уже большое испытание для духа. Он еще молод и у него есть характер. Я работал с ним в "Зените" и могу сказать, что это один из самых талантливых российских игроков. У него был очень хороший период - возможно, лучший в жизни, когда он играл на высоком уровне, но затем травма подвела. Думаю, что ему было очень тяжело наблюдать за тем, как другие футболисты выступают на домашнем чемпионате мира. Вся его жизнь - это футбол. Не сыграть за сборную на таком турнире - просто катастрофа. Это не может не сказаться на человеке психологически.

Тем, кто судил Кокорина, следовало подумать обо всех этих обстоятельствах, прежде чем выносить решение. Да, он поступил плохо, проявил невоспитанность, но такое наказание - чрезмерно, на мой взгляд.

Я хочу пожелать Александру не переставать думать о продолжении своей карьеры, о своем будущем в футболе. Пусть он вернется и сделает абсолютно все, чтобы стать еще лучше", - цитирует Луческу Sport24.ru.
Теги: Луческу Кокорин Мамаев
Вчера, 23:30
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3
(1)
#3  Neighbor   (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Желаю тебе, чтоб тебе по мурлу переипали стулом - чтоб понял


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  anonymous   (Вчера, 23:55)
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online

Цитата: Игорь Казьмин
Вот ВАМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА ИЗ НОРМАЛЬНОЙ СТАНЫ В ЕВРОПЕ...а вы про него что только не говорили...БОЛЬШОЕ СПАСИБО МИРЧА...

не сказал бы, что у цыган нормальная страна
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:44)
  • -2
  •  (2)

Вот ВАМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА ИЗ НОРМАЛЬНОЙ СТАНЫ В ЕВРОПЕ...а вы про него что только не говорили...БОЛЬШОЕ СПАСИБО МИРЧА...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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