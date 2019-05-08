Россия РПЛ 2018/19
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00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (11)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (11)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (3)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (3)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Вчера, 22:44
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (3)
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (3)
Вчера, 22:33
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (8)
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (8)
Вчера, 22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (2)
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (2)
Вчера, 21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Вчера, 21:06
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
Вчера, 21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Вчера, 21:00
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Вчера, 20:42
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Вчера, 20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Вчера, 20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (12)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (12)
Вчера, 20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вчера, 19:34
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 19:23
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Вчера, 19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Вчера, 18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вчера, 18:43
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Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
Вчера, 18:31
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Вчера, 18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (29)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (29)
Вчера, 17:39
Курбан Бердыев сравнил "Ливерпуль" с "Ростовом" и "Рубином" после разгрома "Барселоны" (4)
Курбан Бердыев сравнил "Ливерпуль" с "Ростовом" и "Рубином" после разгрома "Барселоны" (4)
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"Балтика" получила иск на 25 млн рублей за долг по аренде стадиона, "Мордовия" – на 7 млн (1)
Вчера, 17:21
Кокорину и Мамаеву впаяли по полтора года. Как и просили (22)
Кокорину и Мамаеву впаяли по полтора года. Как и просили (22)
Вчера, 17:14
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Вчера, 16:23
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Вчера, 14:54
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Вчера, 13:47
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Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение о решении суда по делу форварда питерской команды Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Это слишком большой срок - просто невероятно! Я понимаю, что они хотели сделать этот процесс показательным для народа. Но это ненормально. Обычно в таких ситуациях люди разрешают вопрос полюбовно, через пару дней пожимают друг другу руки и расходятся. То, что мы видим сейчас, - просто невообразимо.
Я не знаю, кто настолько сильно хотел дать футболистам реальный срок. Мне просто очень жаль. Да, они совершили большую ошибку, но такое наказание в виде показательной порки - неправильный шаг и неправильное суждение. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела.
То, что Александр пережил - уже большое испытание для духа. Он еще молод и у него есть характер. Я работал с ним в "Зените" и могу сказать, что это один из самых талантливых российских игроков. У него был очень хороший период - возможно, лучший в жизни, когда он играл на высоком уровне, но затем травма подвела. Думаю, что ему было очень тяжело наблюдать за тем, как другие футболисты выступают на домашнем чемпионате мира. Вся его жизнь - это футбол. Не сыграть за сборную на таком турнире - просто катастрофа. Это не может не сказаться на человеке психологически.
Тем, кто судил Кокорина, следовало подумать обо всех этих обстоятельствах, прежде чем выносить решение. Да, он поступил плохо, проявил невоспитанность, но такое наказание - чрезмерно, на мой взгляд.
Я хочу пожелать Александру не переставать думать о продолжении своей карьеры, о своем будущем в футболе. Пусть он вернется и сделает абсолютно все, чтобы стать еще лучше", - цитирует Луческу Sport24.ru.
"Это слишком большой срок - просто невероятно! Я понимаю, что они хотели сделать этот процесс показательным для народа. Но это ненормально. Обычно в таких ситуациях люди разрешают вопрос полюбовно, через пару дней пожимают друг другу руки и расходятся. То, что мы видим сейчас, - просто невообразимо.
Я не знаю, кто настолько сильно хотел дать футболистам реальный срок. Мне просто очень жаль. Да, они совершили большую ошибку, но такое наказание в виде показательной порки - неправильный шаг и неправильное суждение. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела.
То, что Александр пережил - уже большое испытание для духа. Он еще молод и у него есть характер. Я работал с ним в "Зените" и могу сказать, что это один из самых талантливых российских игроков. У него был очень хороший период - возможно, лучший в жизни, когда он играл на высоком уровне, но затем травма подвела. Думаю, что ему было очень тяжело наблюдать за тем, как другие футболисты выступают на домашнем чемпионате мира. Вся его жизнь - это футбол. Не сыграть за сборную на таком турнире - просто катастрофа. Это не может не сказаться на человеке психологически.
Тем, кто судил Кокорина, следовало подумать обо всех этих обстоятельствах, прежде чем выносить решение. Да, он поступил плохо, проявил невоспитанность, но такое наказание - чрезмерно, на мой взгляд.
Я хочу пожелать Александру не переставать думать о продолжении своей карьеры, о своем будущем в футболе. Пусть он вернется и сделает абсолютно все, чтобы стать еще лучше", - цитирует Луческу Sport24.ru.
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