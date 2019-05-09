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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Жены Мамаева и Кокорина расплакались после приговора футболистам

Алана Мамаева и Дарья Кокорина не сдержали слез в Пресненском районном суде Москвы, где сегодня, 8 мая, их мужьям был вынесен приговор по итогам двух драк в центре столицы в октябре 2018 года.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а нападающий "Зенита" Александр Кокорин - 1 год и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Алана и Дарья не стали общаться с журналистами после оглашения приговора и буквально выбежали из зала, передает Sport24.ru.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:19
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