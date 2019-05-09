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3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
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6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
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Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу приговора, вынесенного футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

- С точки зрения закона оценивать мне это трудно. С точки зрения человеческой - не очень понимаю, насколько эти люди опасны. Для меня по крайней мере. Не понимаю, почему было необходимо их столько времени держать в заточении, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Просто возмущен. То, что происходит в жизни, никак не совмещается с мерами, принятыми в отношении этих парней. Конечно, я думал сначала, что это просто несколько назидательно-показательный акт, что все закончится тем, что день вынесения приговора станет последним днем в здании суда, и они выйдут на свободу. Опять же никак не могу понять, почему настолько сложный приговор. Я бы сказал, что они набедокурили на меньший срок. Я полагал, что сейчас они выйдут и будут на свободе продолжать думать о том, что с ними произошло. А сейчас, после вынесения такого приговора они могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь.

- Смогут ли Кокорин и Мамаев после выхода на свободу, вернувшись в футбол, заиграть на прежнем уровне?

- Ну, здесь важно, как они психологически пропустят все это через себя. Эдуард Анатольевич Стрельцов, не играв в чемпионате шесть лет, стал лучшим футболистом в стране. Когда он вышел из тюрьмы, все увидели, что он не растерял игровых качеств. Думаю, что молодые и талантливые люди при должном психологическом настрое, нацеленности на дальнейшую работу и огромном желании выйти на тот профессиональный уровень, который был до этого заточения, смогут преодолеть эту тяжелую ситуацию.

- Кокорин незадолго до заключения под стражу восстановился после серьезной травмы.

- Болят ноги у многих футболистов. У всех игроков есть какие-то травмы, которые дают о себе знать. Я не сомневаюсь, что и у Мамаева что-то есть. Это же не физкультура, а спорт. Но думаю, если бы ситуация у Александра была настолько серьезна (например, если бы требовалась операция) - мы бы все об этом знали. Возможно, не знаю всей ситуации, но не думаю, что там настолько всё серьезно, что он не сможет играть.

Напомним, что Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева - к 1 году и 5 месяцам
Теги: Игнатьев Кокорин Мамаев
Сегодня, 03:18
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