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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Малафеев - о приговоре Кокорину: мне неинтересна эта тема

Заместитель спортивного директора ФК "Зенит" Вячеслав Малафеев отказался комментировать решение суда, приговорившего нападающего петербургского клуба Александра Кокорина к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

"Мне неинтересна эта тема", — цитирует Малафеева News.ru

С учетом времени, проведенного в СИЗО, у Кокорина остался срок 7,5 месяцев.
Теги: Малафеев
Сегодня, 08:31
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#2  Гринч  СПб (Сегодня, 10:31)
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online

Жаль...вот из-за таких ровнодушных людях и происходят все беды с их молчаливого согласия.....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 08:59)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В воротах стояло говно, на нарах сидело говно... Ничего-то там не меняется


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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