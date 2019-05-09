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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Дюков: Кокорин и Мамаев должны были понести наказание

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба были приговорены к тюремному заключению.

"Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве.

Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда", — приводит слова Дюкова [leech=http://rfs.ru]сайт[/leech РФС.
Теги: Дюков Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 08:40
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#4  Гринч  СПб (Сегодня, 10:32)
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online

Александр Дюков: Кокорин и Мамаев должны были понести наказание...


Какое?...Пид...ас ты Дюк....Почему ебан...ого Пака не наказали за словоблудие....Будьте вы прокляты Чиновники и дети ваши то же!!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 10:28)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Blessing,
к психиатру сходи, проверься на шизофрению.
У тебя и еще некоторых болел Зенита какая-то мания преследования.
В сизо - плохо, без приговора плохо, в тюрьме - плохо и с приговором плохо. Хватит уже слезы лить, ну купит вам Миллер российского топ-игрока, наиграетесь еще. smile


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 09:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Видят, что беспредел творят, так боятся лишнего сказать. "Должны понести", в этих словах и заключается суть всего этого произвола:
Да, должны понести, но не после полугода разбирательств, с 18-ю следователями, а через месяц, и с двумя.
Показуха, под патронажем Высокого лица, причём с явно выраженным наплевательством над законом, а правильнее сказать, вне закона, о суде здесь и речи быть не может.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 08:50)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Они совершили проступок и должны были понести наказание.
Даже, если и невиновны. Сказал А.гаДюков.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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