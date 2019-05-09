Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Cергей Силкин: не уверен, что Кокорин или Мамаев смогут вернуться в футбол

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин усомнился в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут продолжить карьеру после того, как отбудут свое наказание за участие в драках в центре Москвы.

Сегодня стало известно, что 28-летний Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а 30-летний Мамаев — год и пять месяцев колонии.

"Я не уверен, что они смогут вернуться в футбол. Даже учитывая тот факт, что Павел старался поддерживать себя в форме, ему скоро исполнится 31 год. Он к этому времени только выйдет на свободу. Его карьера и так была уже на излете, а зная его характер и характер Александра, не уверен, что с ними будет кто-то связываться. Тем более что уже сейчас подоспело молодое поколение хороших отечественных футболистов, например, Федор Чалов.

Футбол двигается вперед всегда. И такая пауза в карьере Кокорина и Мамаева станет для них роковой", - цитирует Силкина "Газета.ру".
Теги: Силкин Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего страшного - будут в кино сниматься, как Винни Джонс!
"Костолом", кстати, неплохой фильм с его участием...
А наши снимут сериал "Кокора и Мамай"! Деньги на это дело у них по-любому есть! blush


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама