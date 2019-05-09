Cергей Силкин: не уверен, что Кокорин или Мамаев смогут вернуться в футбол

Россия РПЛ 2018/19
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03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (16)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (16)
00:19
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
00:16
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
00:12
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (16)
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (16)
00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (38)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (38)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Вчера, 22:44
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (4)
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (4)
Вчера, 22:33
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (11)
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (11)
Вчера, 22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Вчера, 21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Вчера, 21:06
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
Вчера, 21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Вчера, 21:00
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Вчера, 20:42
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Вчера, 20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Вчера, 20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Вчера, 20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вчера, 19:34
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 19:23
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым (6)
Вчера, 19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (2)
Вчера, 18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили (5)
Вчера, 18:43
Александр Павленко, скорее всего, будет руководить "Анжи" вместо дисквалифицированного Адиев (1)
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Вчера, 18:31
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Вчера, 18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (29)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (29)
Вчера, 17:39
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Вчера, 17:26
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Cергей Силкин: не уверен, что Кокорин или Мамаев смогут вернуться в футбол
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин усомнился в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут продолжить карьеру после того, как отбудут свое наказание за участие в драках в центре Москвы.
Сегодня стало известно, что 28-летний Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а 30-летний Мамаев — год и пять месяцев колонии.
"Я не уверен, что они смогут вернуться в футбол. Даже учитывая тот факт, что Павел старался поддерживать себя в форме, ему скоро исполнится 31 год. Он к этому времени только выйдет на свободу. Его карьера и так была уже на излете, а зная его характер и характер Александра, не уверен, что с ними будет кто-то связываться. Тем более что уже сейчас подоспело молодое поколение хороших отечественных футболистов, например, Федор Чалов.
Футбол двигается вперед всегда. И такая пауза в карьере Кокорина и Мамаева станет для них роковой", - цитирует Силкина "Газета.ру".
Сегодня стало известно, что 28-летний Кокорин получил год и шесть месяцев колонии общего режима, а 30-летний Мамаев — год и пять месяцев колонии.
"Я не уверен, что они смогут вернуться в футбол. Даже учитывая тот факт, что Павел старался поддерживать себя в форме, ему скоро исполнится 31 год. Он к этому времени только выйдет на свободу. Его карьера и так была уже на излете, а зная его характер и характер Александра, не уверен, что с ними будет кто-то связываться. Тем более что уже сейчас подоспело молодое поколение хороших отечественных футболистов, например, Федор Чалов.
Футбол двигается вперед всегда. И такая пауза в карьере Кокорина и Мамаева станет для них роковой", - цитирует Силкина "Газета.ру".
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