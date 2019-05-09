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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Алексей Ягудин - о приговоре Кокорину и Мамаеву: полный бред и показуха!

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался относительно решения суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно.

"Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Александр проведет в колонии 7,5 месяцев. Павел — на месяц меньше. Полный бред! К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий. Но дело никак не тянет на такое наказание! Вот такое у нас правосудие. Лучше бы реальными делами занялись, как убийства и так далее", — написал Ягудин в инстаграме.
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 09:38
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#7  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:38)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Kytarba, с Вами не полностью согласен. В стране идет сплошная показуха. Достаточно почитать только названия законов и для чего, и для кого (читайте против кого) они. И отечественные машины даже не утешительный показатель.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#6  Гринч  СПб (Сегодня, 10:36)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: FrankMasson
  FrankMasson  Планета Земля (Сегодня, 09:46) -2 (12)



Никакого бреда. Так работает система, которую выбрали россияне. Наслаждайтесь и не бухтите



Всё правильно написал...Пока у власти эти мрази...Будет всегда показуха...А настоящее ворьё будет и дальше жить и воровать....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:23)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Конечно показуха, для бедных и несчастных типа Колян, колян))) пля.. а таких в стране до куя и больше. Людей успешных , как Ягудин не то что мало, но меньше и перевес в сторону большинства.. тем не менее радует, что на параде победы, министр обороны страны на отечественной машине Аурус»)).. перемена в стране вяло, но идёт.. будушее страны за такими талантами и трудоголиков, как те же Кокорин и Мамаев, а не таких нулевых,как тот же Колян и К..нет сомнения, что футболисты опять будут забивать голы, на благо своих семей и настоящих любителей футбола. С праздником!!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:16)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
..волнуется "народ" за бакланов...очень.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  VitL  Белгород (Сегодня, 09:54)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
про Европу: гол на 90+5 минуте!

а у нас кроме Кокорина разве что про Мамаева
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 09:51)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же они уже надоели!Давайте лучше новости про ЛЧ,там футбол!!!А эти двое это днище европейского футбола - их даже никто не знает!Их и футболистами то называть стыдно!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  FrankMasson  Планета Земля (Сегодня, 09:46)
  • -2
  •  (12)

Никакого бреда. Так работает система, которую выбрали россияне. Наслаждайтесь и не бухтите
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
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