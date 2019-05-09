Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают!

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов возмущен работой арбитров на матчах его команды в нынешнем сезоне.– Мне бы хотелось высказаться. А то нас судят как-то в одностороннем порядке! – начал Федотов.– Практически в каждом матче возникают эпизоды, которые судьями почему-то трактуются по-разному. В наши ворота ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях никто не наказывает.– В матче с "Анжи" (0:1) отменили наш гол. А на 83-й минуте нужно было ставить пенальти в ворота махачкалинцев. Там же был явный захват, однако судья его почему-то не заметил. Потом мы приезжаем в Красноярск. Нарушение правил в штрафной "Енисея" на Галаджане пропускается. А затем Чиркину показывают желтую карточку в схожей ситуации и указывают на "точку".