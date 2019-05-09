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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают!

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов возмущен работой арбитров на матчах его команды в нынешнем сезоне.

– Мне бы хотелось высказаться. А то нас судят как-то в одностороннем порядке! – начал Федотов.

– Поясните, пожалуйста.

– Практически в каждом матче возникают эпизоды, которые судьями почему-то трактуются по-разному. В наши ворота ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях никто не наказывает.

– Например?

– В матче с "Анжи" (0:1) отменили наш гол. А на 83-й минуте нужно было ставить пенальти в ворота махачкалинцев. Там же был явный захват, однако судья его почему-то не заметил. Потом мы приезжаем в Красноярск. Нарушение правил в штрафной "Енисея" на Галаджане пропускается. А затем Чиркину показывают желтую карточку в схожей ситуации и указывают на "точку".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федотов Оренбург
Сегодня, 14:53
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 15:40)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Владимир, Газпромовские команды, если вы заметили, очень страдают от судей. Нам так вообще явные со спартаком не поставили. Так что тут, или терпите, или отказывайтесь от спонсора, и переходите в лоно Локо, там вам помогут(с).


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 15:30)
  • -4
  •  (4)

Лучше ответь,почему в матчах с соперниками Зенита вы умираете на поле,а с Зенитом демонстративно отдаете очки(второй тайм последней игры яркое подтверждение этому)? Разумеется спонсор здесь ни при чем - так уж получилось,что у него две команды в лиге играют.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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