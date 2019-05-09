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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Илья Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем "Локомотив"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию "Зениту" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Дело в том, что в УЕФА полагаются единовременные выплаты, которые зависят от места в клубном рейтинге. Причём не за пять лет, как это обычно бывает, а за 10. Эти выплаты получают все 32 клуба, которые прошли в групповой этап Лиги чемпионов, разница только в размере. Последнее место получает € 1,108 млн, предпоследнее – на € 1,108 млн больше и так далее", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Теги: Геркус ЦСКА Локомотив
Сегодня, 15:03
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#1  Neighbor   (Сегодня, 15:16)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ага, на один харьковский палец больше stuck_out_tongue_winking_eye


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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