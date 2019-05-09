Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Призовой фонд ФНЛ составил 30 миллионов рублей

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание общего собрания Футбольной Национальной Лиги, сообщает пресс-служба организации.

На нем был утвержден призовой фонд Олимп-ФНЛ. Он составит 30 миллионов рублей. Каждый из 20 участников гарантированно получит по 1 миллиону. Победителю полагается дополнительно 3 миллиона, а серебряному призеру - 2 миллиона. Также по 1 миллиону дополнительно будет выделено командам, занимающим места с третьего по седьмое.

Сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.

Сегодня, 15:29
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