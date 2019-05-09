Призовой фонд ФНЛ составил 30 миллионов рублей

Россия РПЛ 2018/19
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15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (2)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (2)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (7)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (7)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
00:19
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
00:16
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (4)
00:12
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (41)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (41)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (5)
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (5)
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Призовой фонд ФНЛ составил 30 миллионов рублей
В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание общего собрания Футбольной Национальной Лиги, сообщает пресс-служба организации.
На нем был утвержден призовой фонд Олимп-ФНЛ. Он составит 30 миллионов рублей. Каждый из 20 участников гарантированно получит по 1 миллиону. Победителю полагается дополнительно 3 миллиона, а серебряному призеру - 2 миллиона. Также по 1 миллиону дополнительно будет выделено командам, занимающим места с третьего по седьмое.
Сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.
На нем был утвержден призовой фонд Олимп-ФНЛ. Он составит 30 миллионов рублей. Каждый из 20 участников гарантированно получит по 1 миллиону. Победителю полагается дополнительно 3 миллиона, а серебряному призеру - 2 миллиона. Также по 1 миллиону дополнительно будет выделено командам, занимающим места с третьего по седьмое.
Сезон-2018/19 станет первым в истории ФНЛ, в котором между участниками будет распределен призовой фонд.
ПРИЗОВОЙ ФОНД ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВА ФНЛ-2018/19 СОСТАВИЛ 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ— ФНЛ (@FNLeague) May 8, 2019
В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, на котором было принято решение о распределении призового фонда Олимп-Первенства… https://t.co/e3ypQQoU4C pic.twitter.com/9mtnSmH1Vi
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