Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в резкой форме выразил недовольство судейством.– Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...