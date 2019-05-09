Россия РПЛ 2018/19
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15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (2)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (2)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (7)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (7)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
00:19
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
00:16
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (4)
00:12
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (41)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (41)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (5)
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (5)
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в резкой форме выразил недовольство судейством.
– У вас есть ощущение, что "Оренбург" решили не пускать в Лигу Европы?
– Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...
"Спорт-Экспресс"
– У вас есть ощущение, что "Оренбург" решили не пускать в Лигу Европы?
– Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...
"Спорт-Экспресс"
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