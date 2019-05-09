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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в резкой форме выразил недовольство судейством.

– У вас есть ощущение, что "Оренбург" решили не пускать в Лигу Европы?

– Да даже не в этом суть. Мы решаем свои задачи, показываем своим болельщикам то, на что способны. Но вот арбитры... Ведь зрителя не обманешь. Если трибуны скандируют определенные реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания. У нас, кстати, публика довольно спокойная, либеральная, терпеливая. Но когда уже зрители начинают всякое скандировать...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федотов Оренбург
Сегодня, 15:39
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, народ всему судья, народ не обманешь! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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