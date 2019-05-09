Россия РПЛ 2018/19
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18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (22)
"Локомотив" обыграл "Рубин" в первенстве молодежек
"Локомотив" победил "Рубин" в первенстве молодежных команд премьер-лиги - 2:1.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
28-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 2:1 (0:0)
Голы: Сулейманов, 53 (1:0). Титков, 63 (2:0). Циберкин, 84 (2:1).
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
28-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 2:1 (0:0)
Голы: Сулейманов, 53 (1:0). Титков, 63 (2:0). Циберкин, 84 (2:1).
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