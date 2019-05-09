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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Жена Кокорина: что за ад-то такой? Как можно над талантливыми людьми измываться?

Дарья Валитова, жена форварда "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировала приговор её мужу.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодар" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.

"Даже не знаю, кому это может быть надо. Целых семь месяцев! Это что за ад-то такой? У него карьера закончена. А как он детей своих увидит? Для людей шоу на две недели устроили. Сериал продолжается! Ну как же можно над такими талантливыми людьми измываться, губить их?", - цитирует Валитову "Царьград ТВ".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:17
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7
(7)
#7  Александр Матасов  краснодар (Сегодня, 20:37)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Может такому таланту тюрьма полезна,первую книгу там прочитал.
Регистрация: 18.02.2019 [жалоба]
#6  mongolor  СПБ (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Барби с дутыми грибами и говорить умеет?)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#5  casabl   (Сегодня, 19:57)
  • +1
  •  (5)

Нифигаси талант.... Впервые слышу! А я и не знал.
Не, конечно, все вокруг виноваты, все в говне, а кокоша гордо , в белых тапках и в бабочке, нах.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  gya456  Пермский край (Сегодня, 19:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Талант свой в футбол играть, Кокорин с Мамаем(особо и не было таланта) по моему давно растеряли, а за талант бить стульями по голове есть уголовная статья, так чему удивляться то...Какой талант - такое и наказание...


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 19:51)
  • -4
  •  (8)

Xx33,
А Вы уверены что Пак прям такой талантливый? Он за что орден получил?За то что Брежневский ЗИЛ немного по внешнему дизайну подкорректировал
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  Xx33  Москва (Сегодня, 19:33)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
То есть Кокорину издеваться можно, потому что он талантливый?
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 19:27)
  • +6
  •  (12)

Водку пить меньше надо. " Измываться...."


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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