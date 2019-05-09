Жена Кокорина: что за ад-то такой? Как можно над талантливыми людьми измываться?

Россия РПЛ 2018/19
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20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
Жена Кокорина: что за ад-то такой? Как можно над талантливыми людьми измываться?
Дарья Валитова, жена форварда "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировала приговор её мужу.
8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодар" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.
"Даже не знаю, кому это может быть надо. Целых семь месяцев! Это что за ад-то такой? У него карьера закончена. А как он детей своих увидит? Для людей шоу на две недели устроили. Сериал продолжается! Ну как же можно над такими талантливыми людьми измываться, губить их?", - цитирует Валитову "Царьград ТВ".
8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодар" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.
"Даже не знаю, кому это может быть надо. Целых семь месяцев! Это что за ад-то такой? У него карьера закончена. А как он детей своих увидит? Для людей шоу на две недели устроили. Сериал продолжается! Ну как же можно над такими талантливыми людьми измываться, губить их?", - цитирует Валитову "Царьград ТВ".
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