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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Оренбург" -"Урал": составы команд

Стали известны составы "Оренбурга" и "Урала" на матч 28-го тура РПЛ.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович.

Запасные - Руденко, Кеняйкин, Козлов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.

Запасные - Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Егорычев, Погребняк, Ильин.
Теги: Оренбург Урал
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