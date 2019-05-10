Мигель Данни встретится с фанатами в Петербурге

Россия РПЛ 2018/19
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00:50
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
Вчера, 23:55
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (5)
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (5)
Вчера, 23:43
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Вчера, 23:15
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Вчера, 22:39
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
Вчера, 21:56
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Вчера, 21:42
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
Вчера, 21:30
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Вчера, 21:17
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
Вчера, 20:58
"Валенсия" - "Арсенал": объявлены стартовые составы (1)
"Валенсия" - "Арсенал": объявлены стартовые составы (1)
Вчера, 20:57
"Челси" – "Айнтрахт": Азар в старте хозяев
"Челси" – "Айнтрахт": Азар в старте хозяев
Вчера, 20:44
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура (11)
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура (11)
Вчера, 20:44
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (4)
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (4)
Вчера, 20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Вчера, 19:56
Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем
Гендиректор "Локомотива": искусственно увеличивать число воспитанников в составе не будем
Вчера, 19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Вчера, 19:31
"Барселона" готова избавиться от десяти игроков (4)
"Барселона" готова избавиться от десяти игроков (4)
Вчера, 19:03
Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем
Петр Чех вспомнил о трудном разговоре с Абрамовичем
Вчера, 18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
Вчера, 18:23
Марсело останется в "Реале" еще на один сезон
Марсело останется в "Реале" еще на один сезон
Вчера, 18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (9)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (9)
Мигель Данни встретится с фанатами в Петербурге
Экс-хавбек "Зенита" Мигель Данни примет участие в фан-встрече перед матчем с ЦСКА.
Встреча болельщиков пройдет в Санкт-Петербурге.
"Это был хороший сезон. У меня в "Зените" осталось много друзей. И тренер Семак в их числе. Я очень за них счастлив. Отлично отыграли сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами", – заявил Данни.
"Газета.ру"
Встреча болельщиков пройдет в Санкт-Петербурге.
"Это был хороший сезон. У меня в "Зените" осталось много друзей. И тренер Семак в их числе. Я очень за них счастлив. Отлично отыграли сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами", – заявил Данни.
"Газета.ру"
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