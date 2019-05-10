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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Мигель Данни встретится с фанатами в Петербурге

Экс-хавбек "Зенита" Мигель Данни примет участие в фан-встрече перед матчем с ЦСКА.

Встреча болельщиков пройдет в Санкт-Петербурге.

"Это был хороший сезон. У меня в "Зените" осталось много друзей. И тренер Семак в их числе. Я очень за них счастлив. Отлично отыграли сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами", – заявил Данни.

"Газета.ру"
Теги: Данни Зенит ЦСКА
Сегодня, 10:44
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