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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Оренбург" на 96-й минуте упустил победу над "Уралом"

В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" сыграл вничью с "Уралом".

Чемпионат России

28 тур

"Оренбург" – "Урал" 2:2

Голы[b][/b]: Сутормин, 72, Галаджан, 87 - Ойеволе, 51 (аг), Погребняк, 90+6.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 75), Деспотович (Кулишев, 86).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе (Егорычев, 65), Панюков (Погребняк, 78).

Предупреждения: Араторе, 42, Терехов, 55, Малых, 60, Мишкич, 65.
Теги: Оренбург Урал
Сегодня, 13:28
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5
(1)
#5  Irbis   (Сегодня, 14:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Vlad-ОБЖ 66,
Тебе бы кто проплатил новые мозгм
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#4  Romgus  Самара (Сегодня, 13:43)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: xxd
Второй гол Оренбурга это нечто..почему судья поменял решение?

решил (или ему кто-то подсказал), что мяч прилетел к Сутромину от игрока Урала. Но это не так
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:41)
  • -1
  •  (5)

Судья лошара проплаченный газовыми..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Сделали бы уж как в хоккее или в баскете ----ну и футбол нынче по 6 минут добавка


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 13:30)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Второй гол Оренбурга это нечто..почему судья поменял решение?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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