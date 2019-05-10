Россия РПЛ 2018/19
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Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
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Вчера, 23:15
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Вчера, 22:39
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
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Вчера, 21:56
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СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
"Оренбург" на 96-й минуте упустил победу над "Уралом"
В матче 28-го тура чемпионата России "Оренбург" сыграл вничью с "Уралом".
Чемпионат России
28 тур
"Оренбург" – "Урал" 2:2
Голы[b][/b]: Сутормин, 72, Галаджан, 87 - Ойеволе, 51 (аг), Погребняк, 90+6.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 75), Деспотович (Кулишев, 86).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе (Егорычев, 65), Панюков (Погребняк, 78).
Предупреждения: Араторе, 42, Терехов, 55, Малых, 60, Мишкич, 65.
Чемпионат России
28 тур
"Оренбург" – "Урал" 2:2
Голы[b][/b]: Сутормин, 72, Галаджан, 87 - Ойеволе, 51 (аг), Погребняк, 90+6.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш (Галаджан, 75), Деспотович (Кулишев, 86).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе (Егорычев, 65), Панюков (Погребняк, 78).
Предупреждения: Араторе, 42, Терехов, 55, Малых, 60, Мишкич, 65.
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