Россия РПЛ 2018/19
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00:50
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
Вчера, 23:55
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (6)
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (6)
Вчера, 23:43
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Вчера, 23:15
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
Вчера, 22:39
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
Вчера, 21:56
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
Вчера, 21:42
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
Вчера, 21:30
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Чемпионат Италии представил свой новый логотип
Вчера, 21:17
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
"Динамо" - "Ростов": составы команд
Стали известны составы "Динамо" и "Ростова" на матч 28-го тура РПЛ.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные - Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Марков.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля, Щадин, Зуев, Норманн, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные - Абаев, Чернов, Плиев, Калачев, Попов. Вебер, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные - Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Марков.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля, Щадин, Зуев, Норманн, Ионов, Сигурдарсон.
Запасные - Абаев, Чернов, Плиев, Калачев, Попов. Вебер, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.
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