Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Динамо" - "Ростов": составы команд

Стали известны составы "Динамо" и "Ростова" на матч 28-го тура РПЛ.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные - Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Марков.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля, Щадин, Зуев, Норманн, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные - Абаев, Чернов, Плиев, Калачев, Попов. Вебер, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 13:42
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