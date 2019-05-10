Павел Погребняк забил 115-й гол в зачет "Клуба 100" и догнал Семшова

Нападающий "Урала" Павел Погребняк принес команде ничью в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:2).35-летний форвард сравнял счет на 96-й минуте. Для Погребняка это 115-й гол в зачет "Клуба 100". По данномау показателю он сравнялся с Игорем Семшовым.