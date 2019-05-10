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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Павел Погребняк забил 115-й гол в зачет "Клуба 100" и догнал Семшова

Нападающий "Урала" Павел Погребняк принес команде ничью в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:2).

35-летний форвард сравнял счет на 96-й минуте. Для Погребняка это 115-й гол в зачет "Клуба 100". По данномау показателю он сравнялся с Игорем Семшовым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Оренбург Погребняк
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#1  Archangel  г Череповец (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, а где Павлюченко, которому Павел проиграл борьбу в Спартаке?
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
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