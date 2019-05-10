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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

– Рассчитались ли перед Андреем Тихоновым?

– Да, уже полностью рассчитались.

Тихонов подтвердил, что долг перед ним закрыт. "Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 15:04
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#1  xxd   (Сегодня, 15:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Знали с самого начало что заплатят, но все равно дотянули до суда.Зачем ссориться с тренером?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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