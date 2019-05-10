Россия РПЛ 2018/19
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"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
– Рассчитались ли перед Андреем Тихоновым?
– Да, уже полностью рассчитались.
Тихонов подтвердил, что долг перед ним закрыт. "Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет".
"Спорт-Экспресс"
– Рассчитались ли перед Андреем Тихоновым?
– Да, уже полностью рассчитались.
Тихонов подтвердил, что долг перед ним закрыт. "Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет".
"Спорт-Экспресс"
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