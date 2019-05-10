"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.– Да, уже полностью рассчитались.Тихонов подтвердил, что долг перед ним закрыт. "Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет".