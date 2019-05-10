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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Григорий Иванов: не назначайте Еськова на матчи "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов возмущен работой арбитров на матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2).

"Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол "Оренбурга" забит со штрафного, которого и близко не было!

Два непонятных гола. При этом признаю, что в концовке мы сравняли со штрафного, который не следовало назначать... Не спорю. Но если отбросить три результативные ошибки бригады Еськова, тогда, получается, мы выиграли – 1:0! Я и раньше просил не назначать Еськова на наши игры.

А его ставят... Я не могу утверждать, что он судил предвзято. Но возможно ему тяжело психологически судить "Урал". Он боится ошибиться с учетом предыдущих игр... И в итоге ошибается! Так что я прошу больше его на наши игры не ставить", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Еськов Урал Оренбург
Сегодня, 15:22
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(6)
#1  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Да угомонись уже! Сколько можно лицедействовать? На глазах у всей страны был сыгран абсолютно бессовестный договорняк. И когда один из персонажей этого спектакля показательно "наезжает" на другого, ничего, кроме омерзения, это не вызывает.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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