Россия РПЛ 2018/19
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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью
В матче 28-го тура чемпионата России "Динамо" дома сыграло вничью с "Ростовом".
Чемпионат России
28 тур
"Динамо" – "Ростов" 0:0
"Динамо":[/b] Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех, Жоаозиньо (Грулёв, 60), Кардозу, Луценко, Панченко (Марков, 68).
[b]"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 20), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля (Шомуродов, 71), Щадин, Зуев (Калачёв, 46), Норманн, Ионов, Сигурдарсон.
Чемпионат России
28 тур
"Динамо" – "Ростов" 0:0
"Динамо":[/b] Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех, Жоаозиньо (Грулёв, 60), Кардозу, Луценко, Панченко (Марков, 68).
[b]"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 20), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля (Шомуродов, 71), Щадин, Зуев (Калачёв, 46), Норманн, Ионов, Сигурдарсон.
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