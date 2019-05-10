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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью

В матче 28-го тура чемпионата России "Динамо" дома сыграло вничью с "Ростовом".

Чемпионат России

28 тур

"Динамо" – "Ростов" 0:0

"Динамо":[/b] Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Теттех, Жоаозиньо (Грулёв, 60), Кардозу, Луценко, Панченко (Марков, 68).

[b]"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 20), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля (Шомуродов, 71), Щадин, Зуев (Калачёв, 46), Норманн, Ионов, Сигурдарсон.
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 16:02
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24
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#24  Phil  Москва (Сегодня, 16:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
nofrills,
Ну как - по сравнению с тем, как мы обычно играем . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#23  vit777  Москва (Сегодня, 16:54)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
бородач,

Откуда столько негатива?Такое чувство,что ВЫ забыли за какую команду болеете )


--------------------
Футбол больше,чем игра!
.....................................
Реал,арсенал
Регистрация: 16.08.2009 [жалоба]
#22  Phil  Москва (Сегодня, 16:54)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
бородач,
Но сегодня действительно было неплохо, я аж сам удивился. И раскованность была, как мне показалось. Однако опять - то ли невезение, то ли - неумение завершать атаку. Ладно - хоть очко, а не ноль . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#21  Irbis   (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
бородач,
Это вы говорите о главном тренере ФК Спартак?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#20  Rostov forever  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ростов на чемпионат с недавних пор забил, все поставлено на Кубок. Динамо было обязано обыгрывать стоящую команду, но реализация никакущая... Песьяков к тому же кураж поймал, надо было ставить Абаева, тому попроще запихать. Все мысли о Кубке, вот тут, Валера, надо биться насмерть, иначе город не поймет такой пофигизм в последних матчах....
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#19  nofrills  Москва (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Phil
Parshin,
Ну, вообще-то, Динамо, по крайней мере, по сравнению с самими собой, очень неплохую игру показали. Если Вы матч смотрели, а не пришли сюда - лишь бы в лужу пернуть . .

как это по сравнению с самими собой ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#18  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: vit777
Лично я игрой доволен ,результатом не доволен!

В стыковых матчах тов Хохлов удовлетворит ВАС голами ....


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#17  vit777  Москва (Сегодня, 16:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
бородач,

Лично я игрой доволен ,результатом не доволен!


--------------------
Футбол больше,чем игра!
.....................................
Реал,арсенал
Регистрация: 16.08.2009 [жалоба]
#16  РостовПапа   (Сегодня, 16:42)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Динамо - это кошмар
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#15  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: vit777
мы минимум 3-4 мяча должны были забивать,

Цитата: Phil
Ну, вообще-то, Динамо, по крайней мере, по сравнению с самими собой, очень неплохую игру показали

Вот так на протяжении всего сезона---а теперь все вместе смотрим на таблицу---внимательно смотрим и чего?? По жизни это примерно-- постоянно снимать трусы и ни разу не чпокнуть бабу...

У нас уже 31 очко -спаасибо Димон -отец родной..У тульского арсенала --поучись ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#14  Phil  Москва (Сегодня, 16:28)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Parshin,
Ну, вообще-то, Динамо, по крайней мере, по сравнению с самими собой, очень неплохую игру показали. Если Вы матч смотрели, а не пришли сюда - лишь бы в лужу пернуть . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#13  vit777  Москва (Сегодня, 16:27)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Говно сраное ,мы минимум 3-4 мяча должны были забивать,колхозники за ничьей приехали ,Песьяков,гондон,все тащил .


--------------------
Футбол больше,чем игра!
.....................................
Реал,арсенал
Регистрация: 16.08.2009 [жалоба]
#12  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Прикольно...на 70 минуте Карпин с игры снимает защитника Мевлю, при этом Шамуродов не бежит, т.е. нате Вам 3 очка...ну не шмогла.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#11  F.Totti.   (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (5)

Ростов весь второй тайм смотрел футбол и ждал когда Динамо забьет,но даже в такой игре Динамо не сумело закатить,нужен план Б как у Грини Иванова,если что то идёт не по сценарию,то соперники по своим воротам начинают лупить))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#10  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Xar
Пися тянул всё что летело в ворота.


Да причем тут пися--- с кем бы не играло Динамо - все вратари тянут и вытягивают---значит такие ЗАБИВАКИ и такой наставник,пля как зависла команда возле проходного отверстия в таблице и висит до сих пор ---ну не стыдно пля


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#9  Parshin   (Сегодня, 16:11)
  • -4
  •  (8)

Ужас! Это даже трудно назвать футболом - пустопорожняя беготня!
Дамочку "Дину" - в ФНЛ - там ей место!
А Ростов понять можно - в их головах сидела супер-важная игра на Кубок с "Бронепоездом", уже покрасившим себя серебряной краской
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#8  Бриг   (Сегодня, 16:11)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
У Динамо, какая-то непруха с реализацией моментов да и Песьяков тащил, читая игру Динамо...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: nofrills
к чему их хохлов зимой готовил.


Вот такая тягомотина длится уже давно ---как говорят в народе --не списдить-не покараулить...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  Konnekt   (Сегодня, 16:07)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Как говорится, с грехом пополам, Ростов отскочил в игре с Динамо. Исключительно, благодаря искусству Песьякова. Так что, Динамо потеряло 2 очка у себя на поле, а Ростов остался при своих).


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016 [жалоба]
#5  Xar  Москва (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
динаме опять не везет. Пися тянул всё что летело в ворота.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#4  nofrills  Москва (Сегодня, 16:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
зла не хватает, просто сборище pidorov (особенно юсупов) не пас отдать на 10 метров не ударить , не навесить. к чему их хохлов зимой готовил.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  junga  Сочи (Сегодня, 16:05)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Игра была равна


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Что ж это за тренер, что не может настроить команду на победу??? хотя бы раз в полгода?это окуеть ----все вокруг -да около...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 16:03)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Исходя из качества игры, Ростов сегодня вышел на поле с задачей - подарить три очка Динамо. Только забыли предупредить об этом вратаря Песьякова. Ростов был подозрительно пассивен.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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