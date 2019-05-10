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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Енисеем" и обошла "Зенит"

"Краснодар" и "Енисей" сыграли вничью в матче 28-го тура первенства молодежных команд чемпионата России - 0:0.

Молодежное первенство

28 тур

"Краснодар" – "Енисей" 0:0

"Краснодар": Ещенко, Пелих, Ведерников, Корнюшин, Литвинов, Черников, Рейхмен, Кокоев, Воротников, Шершнёв, Берснев

"Енисей": Едапин, Захаров, Ужгин, Воробьёв, Шалоников, Песиков, Сахаров, Матвиенко (Луташёв, 32), Раздорских, Третьяков (Марин, 17), Польшиков
Теги: Краснодар Зенит Енисей
Сегодня, 16:17
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