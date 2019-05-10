Россия РПЛ 2018/19
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Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
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Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Енисеем" и обошла "Зенит"
"Краснодар" и "Енисей" сыграли вничью в матче 28-го тура первенства молодежных команд чемпионата России - 0:0.
Молодежное первенство
28 тур
"Краснодар" – "Енисей" 0:0
"Краснодар": Ещенко, Пелих, Ведерников, Корнюшин, Литвинов, Черников, Рейхмен, Кокоев, Воротников, Шершнёв, Берснев
"Енисей": Едапин, Захаров, Ужгин, Воробьёв, Шалоников, Песиков, Сахаров, Матвиенко (Луташёв, 32), Раздорских, Третьяков (Марин, 17), Польшиков
Молодежное первенство
28 тур
"Краснодар" – "Енисей" 0:0
"Краснодар": Ещенко, Пелих, Ведерников, Корнюшин, Литвинов, Черников, Рейхмен, Кокоев, Воротников, Шершнёв, Берснев
"Енисей": Едапин, Захаров, Ужгин, Воробьёв, Шалоников, Песиков, Сахаров, Матвиенко (Луташёв, 32), Раздорских, Третьяков (Марин, 17), Польшиков
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