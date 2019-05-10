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Оренбург
Ахмат
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Урал
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Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Паршивлюк: вопросы? У Мешкова спросите

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после гостевого матча 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отказался отвечать на вопросы.

"У Мешкова (главного арбитра встречи) спросите", - сказал Паршивлюк на вопрос о травме, которую он получил в первом тайме.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Паршивлюк Ростов Динамо
Сегодня, 16:32
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#2  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 17:24)
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online

Ни одной жёлтой карточки за матч в России это сильно
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 16:50)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Серегу вечно пинают на поле(


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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