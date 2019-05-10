Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Паршивлюк: вопросы? У Мешкова спросите
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после гостевого матча 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отказался отвечать на вопросы.
"У Мешкова (главного арбитра встречи) спросите", - сказал Паршивлюк на вопрос о травме, которую он получил в первом тайме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"У Мешкова (главного арбитра встречи) спросите", - сказал Паршивлюк на вопрос о травме, которую он получил в первом тайме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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