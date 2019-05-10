Сергей Паршивлюк: вопросы? У Мешкова спросите

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после гостевого матча 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отказался отвечать на вопросы."У Мешкова (главного арбитра встречи) спросите", - сказал Паршивлюк на вопрос о травме, которую он получил в первом тайме.