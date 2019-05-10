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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Шарля Каборе, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, ныне выступающего за "Краснодар".

"Что касается Каборе, то турецкие клубы очень хотят видеть его у себя. В январе они были готовы заплатить деньги "Краснодару", чтобы клуб его отпустил. Каборе в июне становится свободным агентом, есть разные предложения, как с Турции, так и вне её. Так что пока ничего конкретного", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Каборе Краснодар
Сегодня, 17:20
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