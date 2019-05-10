Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя
Дмитрий Селюк, агент полузащитника Шарля Каборе, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, ныне выступающего за "Краснодар".
"Что касается Каборе, то турецкие клубы очень хотят видеть его у себя. В январе они были готовы заплатить деньги "Краснодару", чтобы клуб его отпустил. Каборе в июне становится свободным агентом, есть разные предложения, как с Турции, так и вне её. Так что пока ничего конкретного", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Что касается Каборе, то турецкие клубы очень хотят видеть его у себя. В январе они были готовы заплатить деньги "Краснодару", чтобы клуб его отпустил. Каборе в июне становится свободным агентом, есть разные предложения, как с Турции, так и вне её. Так что пока ничего конкретного", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
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