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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о голе нападающего Павла Погребняка, который спас екатеринбургскую команду от поражения в матче 28-го тура РПЛ с "Оренбургом", а также заявил, что вопрос по поводу будущего в клубе 35-летнего форварда будет решаться по окончании сезона.

"Мы очень благодарны Павлу, что он так вовремя помог команде. Но лучше бы мы выиграли 1:0 и даже без гола Погребняка. Потому что мы должны были выигрывать. Нам просто повезло, как будто сверху было дано: несправедливо, что мы проиграем. Паша, конечно, молодец. Вовремя подошел, пробил.

Впереди еще два тура РПЛ, игры Кубка. Когда это все закончится, сядем обсуждать с тренерским штабом будущее Павла и других футболистов. Пока идем от игры к игре. Нам просто некогда обсуждать контракты", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Погребняк Урал
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#1  Death  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
дебил
Регистрация: 23.01.2009 [жалоба]
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