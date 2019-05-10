Россия РПЛ 2018/19
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Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о голе нападающего Павла Погребняка, который спас екатеринбургскую команду от поражения в матче 28-го тура РПЛ с "Оренбургом", а также заявил, что вопрос по поводу будущего в клубе 35-летнего форварда будет решаться по окончании сезона.
"Мы очень благодарны Павлу, что он так вовремя помог команде. Но лучше бы мы выиграли 1:0 и даже без гола Погребняка. Потому что мы должны были выигрывать. Нам просто повезло, как будто сверху было дано: несправедливо, что мы проиграем. Паша, конечно, молодец. Вовремя подошел, пробил.
Впереди еще два тура РПЛ, игры Кубка. Когда это все закончится, сядем обсуждать с тренерским штабом будущее Павла и других футболистов. Пока идем от игры к игре. Нам просто некогда обсуждать контракты", - цитирует Иванова Sport24.
"Мы очень благодарны Павлу, что он так вовремя помог команде. Но лучше бы мы выиграли 1:0 и даже без гола Погребняка. Потому что мы должны были выигрывать. Нам просто повезло, как будто сверху было дано: несправедливо, что мы проиграем. Паша, конечно, молодец. Вовремя подошел, пробил.
Впереди еще два тура РПЛ, игры Кубка. Когда это все закончится, сядем обсуждать с тренерским штабом будущее Павла и других футболистов. Пока идем от игры к игре. Нам просто некогда обсуждать контракты", - цитирует Иванова Sport24.
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