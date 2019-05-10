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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Динамо" во второй раз подряд не смогло забить в юбилейном матче

Матч 28-го тура против "Ростова" (0:0) стал для "Динамо" 800-м в чемпионатах России. Бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Больше встреч провели только "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
Сегодня, 18:07
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