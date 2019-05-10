Россия РПЛ 2018/19
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"Динамо" во второй раз подряд не смогло забить в юбилейном матче
Матч 28-го тура против "Ростова" (0:0) стал для "Динамо" 800-м в чемпионатах России. Бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Больше встреч провели только "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".
В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа.
"Спорт-Экспресс"
В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа.
"Спорт-Экспресс"
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