Россия РПЛ 2018/19
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Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
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Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (24)
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"Анжи" вылетел из премьер-лиги (15)
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Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (27)
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Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина"
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" на матч 28-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.
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