Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина"

Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" на матч 28-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.
Теги: Локомотив Рубин
Сегодня, 18:08
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6
(1)
#6  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:47)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: -Frank Dux-
За Курбана сегодня!)

Да естественно,. Куда ж вам деваться..


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#5  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: suarez
Цитата: pfkegjbl 2
В 3 цз конечно интересно играть

А, может, Хёведес опорника будет играть?

Может и будет. Но это не очень его, имхо.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#4  filin89  Коми Африка (Сегодня, 18:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
А где Баринов?

Тоже удивлен, Дима в этом сезоне очень полезен.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#3  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:29)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
За Курбана сегодня!)


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 18:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
В 3 цз конечно интересно играть

А, может, Хёведес опорника будет играть?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 18:23)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А где Баринов? В 3 цз конечно интересно играть. Фланговые всегда в атаке могут быть. Тем более что Рыбус и Игнатьев изначально атакующие полузащитники.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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