Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Хохлов: чтобы выигрывать, нужно забивать. У "Динамо" это не получилось
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат в противостоянии с "Ростовом" в 28-м туре РПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.
"Тяжелая игра, в принципе ожидали, что "Ростов" будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам "Ростова" готовились. Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось", - цитирует Хохлова Sport24.
"Тяжелая игра, в принципе ожидали, что "Ростов" будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам "Ростова" готовились. Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось", - цитирует Хохлова Sport24.
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