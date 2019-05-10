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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Хохлов: чтобы выигрывать, нужно забивать. У "Динамо" это не получилось

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат в противостоянии с "Ростовом" в 28-м туре РПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.

"Тяжелая игра, в принципе ожидали, что "Ростов" будет так хорошо обороняться. Мы знали, и к этим качествам "Ростова" готовились. Считаю, что мы предостаточно моментов создали, но к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, что у нас сегодня не получилось", - цитирует Хохлова Sport24.
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 18:42
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