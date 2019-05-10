Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Владимир Федотов: на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Еськовым.

"Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные стопроцентные возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.

Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время. Но судьи придумали штрафной, из-за чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом.

Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров", – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Федотов Оренбург Урал
Сегодня, 20:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама