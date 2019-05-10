Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Федотов: на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Еськовым.
"Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные стопроцентные возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.
Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время. Но судьи придумали штрафной, из-за чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом.
Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров", – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные стопроцентные возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.
Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время. Но судьи придумали штрафной, из-за чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом.
Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров", – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч ТВ".
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