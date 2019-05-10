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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопрос, кого в своей команде он может назвать "Суперменом".

"Супермен" - Игорь. Почему? Как мы все знаем, "нога бога". Пусть будет и "Суперменом" тоже", - сказал Ахметов пресс-службе клуба.

Теги: Ахметов Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:31
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев разве носит трусы поверх штанов?


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