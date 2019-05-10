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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину"

В матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" дома разгромил "Рубин".

Чемпионат России

28 тур

"Локомотив" – "Рубин" 4:0

Голы: Антон Миранчук, 4 (пенальти), Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87

"Локомотив": Гилерме, Хёведес (Лапшов, 89), Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Идову, 90), Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук (Кварацхелия, 78), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Башкиров (Могилевец, 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).

Предупреждения: Подберёзкин, 3, 55, Жемалетдинов, 66, Сагитов, 79, Рыбус, 82

Удаление: Подберёзкин, 55
Теги: Локомотив Рубин
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#38  sssh53  Москва (Сегодня, 22:36)
  • -1
  •  (1)
online

Irbis,
Джорджевича отдавать нельзя. Он очень неплохой и молодой нападающий. Надо освобождаться от шлака типа Ернани и брать на края игроков с русским паспортом. При этом сохранить Дриусси, Ригони и Азмуна
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#37  pivo69  Германия (Сегодня, 22:34)
  • -1
  •  (1)
online

Может кого-то кто на внутренней арене заиграл, как у Зенита с тем же Азмуном было
Ну,Азмун в Зенит уже звездой переходил,
за соответствующие деньги.Локомотив
такие не потянет.
Цитата: pfkegjbl 2
Ну это чисто как пример

Наверняка скауты над этим работают,и согласен,
даже если Смолов воспрянет,нужен нап на подмену,
в любом случае...Эдер не вариант
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#36  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
В опорной зоне кстати ещё Коломейцев есть. До травмы он нормально выглядел. Если вернётся на прежний уровень, то для подмены будет хороший вариант.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#35  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 22:27)
  • +4
  •  (6)

Робсон,Господи,да кто ж мешает Спартаку с судьями работать? Каждый год одно и то же:работа с судьями.
ЦСКА чемпион-Гинер купил,Зенит-админресурс,Локо-РЖД выбило за бесплатный проезд болел на ЧМ. Один ваш Спартак честный чемпион. Раз в 16 лет.
И вот такую вырезано-->вырезаноню слышно только от мяса... Свои поражения оправдывают мухлежом других. Секта,бля


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#34  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pivo69
Цитата: pfkegjbl 2
А так в нап нужен и желательно сильнее тех что есть

Что бы такого взять нужно бабла немерено.
Сдаётся,Сёмин всё-таки надеется рскочегарить
Смолова,и это вроде,начинает вырисовываться.

Даже если получится, для игры в еврокубках этого мало. Надо искать, может кого-то на перспективу. Может кого-то кто на внутренней арене заиграл, как у Зенита с тем же Азмуном было. Мне вот нравится Шомуродов, видел несколько игр и он оставил не плохое впечатление, лучше чем Эдер. Ему 23 всего вроде. Ну это чисто как пример.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#33  Mitryas   (Сегодня, 22:22)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Локомотив говно
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#32  pivo69  Германия (Сегодня, 22:14)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: pfkegjbl 2
А так в нап нужен и желательно сильнее тех что есть

Что бы такого взять нужно бабла немерено.
Сдаётся,Сёмин всё-таки надеется рскочегарить
Смолова,и это вроде,начинает вырисовываться.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#31  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pivo69
Цитата: alexpyat
Для начала неплохо бы и подчистить ряды имеющихся

Соглашусь,однако Тарасов с большой
долей вероятности останется.
И вообще Локомотив одна из наиболее
сбалансированных по составу команд
российской ПЛ.
Сёмин,практически,готов играть в ЛЧ,
и как минимум выходить из группы,
в отличии от некоторых...

Тарасов на замену пойдет. Для внутреннего пользования точно. А вообще под лч надо хорошо усиливаться. Ману, Игорёк на выход. Если прибавят Хвича, Жама то только в атаку полузащиты никто и не нужен. Фарфан бы ещё годик не сбавлял. Тугарев бы ещё прибавил. А так нап нужен и желательно сильнее тех что есть. Опорник нужен, но больше для ротации, Бара и Крыховяк смотрятся хорошо, особенно если учесть что первому 22 и он должен расти.

Игнатьев уже стареет, в обороне он всегда косячил в общем нужна подмена и возможно на усиление. Слева должен Лысов расти и навязывать борьбу Рыбусу, который тоже не идеал. В центр защиты можно кого-то на вырост. Ну по вратарям пока пойдет наверное.

Цитата: Робсон
Опять пендаль и удаление.Лозомоты - лучшие ,по работе с арбитрами

Ты бы хоть моменты в которых это было глянул, олень.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#30  Робсон   (Сегодня, 22:03)
  • -4
  •  (12)
online

Опять пендаль и удаление.Лозомоты - лучшие ,по работе с арбитрами
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#29  Irbis   (Сегодня, 22:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
utekay,
Именно о ней и речь laughing

alexpyat,
Ну как форварда можете джордевича купить..у нас он из за лимита не заиграет увы..
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#28  F.Totti.   (Сегодня, 21:52)
  • -2
  •  (6)

Цитата: -Frank Dux-
Сметанку

красно-белую, вы всю жизнь наяриваете.Спартак 10 ти кратный чемпион России,а ваш удел Ниссимур и Бистровичей наигрывать))Вы и дубли немотивированного Реала обыгрывали,а по итогу как обычно 4 место,кушай сметанку,кушай)))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#27  pivo69  Германия (Сегодня, 21:50)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: alexpyat
Для начала неплохо бы и подчистить ряды имеющихся

Соглашусь,однако Тарасов с большой
долей вероятности останется.
И вообще Локомотив одна из наиболее
сбалансированных по составу команд
российской ПЛ.
Сёмин,практически,готов играть в ЛЧ,
и как минимум выходить из группы,
в отличии от некоторых...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#26  -Frank Dux-   (Сегодня, 21:45)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Totti.,
Сметанку всю свинки сожрали после отсоса у ЦСКА на открывашке laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#25  utekay  Россия (Сегодня, 21:43)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Главное Локо не относится пох.истически к лч как некоторые другие московские команды))

знаю одну командочку, для которой еврокубки - моветон....ей фонбет и пр. копы престижней.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#24  Irbis   (Сегодня, 21:36)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
следующий,
Главное Локо не относится пох.истически к лч как некоторые другие московские команды))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#23  utekay  Россия (Сегодня, 21:31)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Зенит чемпион!!!

однозначно!!! smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 21:23)
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит чемпион!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  следующий   (Сегодня, 21:22)
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Irbis
Ну что Локо отправляется в лч))

Да.
А как Локо играет в этой самой ЛЧ, мы прекрасно помним cry
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#20  sssh53  Москва (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (5)
online

По мои прогнозам Зенит вряд ли проиграет при 50 тысячах зрителей на своём стадионе перед вручением кубка. Краснодар точно обыграет Енисей, который очень заботится о командах кому очки больше нужны. А Спартак - ну это кто захочет Уфе проплатить. Ей по любому из стыковых не выкрутиться. Так что Локо скорее всего в ЛЧ
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#19  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:10)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Irbis
Интересно кем будет усиливаться Локо перед лч

Для начала неплохо бы и подчистить ряды имеющихся - тот же Ману уже явно не в кассу, лучше того же Хвичу на полноценку подписывать с прицелом на будущее. Тарасов, Михалик, Денисов - уже вряд ли будут полезны. Под большим вопросом Эдер - без него у нас атака интереснее смотрится. Смолов под огромным вопросом. А так - очень нужен нападающий, очень нужен правый защитник (Игнатьев не железный)
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#18  boralex  саратов (Сегодня, 21:08)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Честно, не ожидал. Камни никак себя не показали. Правда состав у них...... Хвичу - с дебютным голом. Надеюсь оставят. Полшага до ЛЧ!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#17  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:08)
  • +3
  •  (5)

У Бикеича нет команды. Только её название.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#16  паровоз   (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
пацанам рубиновским надо продавать себя, а они...
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#15  Irbis   (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
pfkegjbl 2,
Как минимум форварда купят.
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#14  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:05)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший подарок Юр Палычу к дню рождения. Всех Паровозов с победой. Молодцы.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#13  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:04)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Irbis
Интересно кем будет усиливаться Локо перед лч

Жемалетдинов и Кварцхелия прибавят и будут усилением)


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#12  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:04)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
я доволен
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#11  Яamon   (Сегодня, 21:04)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
с победой!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:02)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой паровозы! Легко разобрались. Схема в 3 цз, вновь, себя оправдала, как и с Ростовом, вообще при такой расстановке неплохо катаем. Отдельно рад за Хвичу, ну и Жема, наконец-то, начал игру показывать.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#9  pivo69  Германия (Сегодня, 21:01)
  • +5
  •  (11)
online

Локомотив с разгромной победой!
Такой основательный,я бы сказал,
солидный,без суеты футбол Сёмина!!!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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