Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину"
В матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" дома разгромил "Рубин".
Чемпионат России
28 тур
"Локомотив" – "Рубин" 4:0
Голы: Антон Миранчук, 4 (пенальти), Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87
"Локомотив": Гилерме, Хёведес (Лапшов, 89), Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Идову, 90), Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук (Кварацхелия, 78), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Башкиров (Могилевец, 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).
Предупреждения: Подберёзкин, 3, 55, Жемалетдинов, 66, Сагитов, 79, Рыбус, 82
Удаление: Подберёзкин, 55
Чемпионат России
28 тур
"Локомотив" – "Рубин" 4:0
Голы: Антон Миранчук, 4 (пенальти), Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87
"Локомотив": Гилерме, Хёведес (Лапшов, 89), Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Идову, 90), Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук (Кварацхелия, 78), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Башкиров (Могилевец, 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).
Предупреждения: Подберёзкин, 3, 55, Жемалетдинов, 66, Сагитов, 79, Рыбус, 82
Удаление: Подберёзкин, 55
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.