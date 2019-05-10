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Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки

"Локомотив" разгромил на своем поле "Рубин" (4:0) и гарантировал себе попадание в пятерку по итогам чемпионата России-2018/19.

Железнодорожники точно не пропустят вперед себя "Арсенал", а ЦСКА и "Спартаку" для того, чтобы обойти красно-зеленых нельзя терять очки самим и ждать от команды Семина двух неудач (причем армейцам не помешает даже один балл, набранный "Локо").

Групповой турнир Лиги чемпионов "Локомотиву" гарантируют ничья и победа, а отбор главного еврокубка - две ничьи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:53
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