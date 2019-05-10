Россия РПЛ 2018/19
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22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки
"Локомотив" разгромил на своем поле "Рубин" (4:0) и гарантировал себе попадание в пятерку по итогам чемпионата России-2018/19.
Железнодорожники точно не пропустят вперед себя "Арсенал", а ЦСКА и "Спартаку" для того, чтобы обойти красно-зеленых нельзя терять очки самим и ждать от команды Семина двух неудач (причем армейцам не помешает даже один балл, набранный "Локо").
Групповой турнир Лиги чемпионов "Локомотиву" гарантируют ничья и победа, а отбор главного еврокубка - две ничьи.
"Спорт-Экспресс"
Железнодорожники точно не пропустят вперед себя "Арсенал", а ЦСКА и "Спартаку" для того, чтобы обойти красно-зеленых нельзя терять очки самим и ждать от команды Семина двух неудач (причем армейцам не помешает даже один балл, набранный "Локо").
Групповой турнир Лиги чемпионов "Локомотиву" гарантируют ничья и победа, а отбор главного еврокубка - две ничьи.
"Спорт-Экспресс"
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