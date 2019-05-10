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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
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Магомед Адиев: мало верится в то, что "Анжи" сохранит профессиональный статус

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал вылет команды из российской Премьер-лиги (РПЛ) в ФНЛ.

"Команда неплохо провела встречу, у меня нет претензий к ребятам. Единственное, не получилось реализовать те моменты, которые мы создали. Ну и момент в середине второго тайма (фол Григалавы на Понсе на 63-й минуте игры), где судья Лапочкин мог поставить пенальти. Но, к сожалению, он этого не сделал. Со скамейки показалось, что 11-метровый был. Наверное, соглашусь со своим ассистентом Избулатовым про двойные стандарты.

Теперь мы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. У команды тяжелое положение. Хотелось бы, чтобы "Анжи" сохранил профессиональный статус. Но на сегодняшний день в такой прогноз мало верится.

Мы изначально были в минусовой ситуации. Понятно, что нам было тяжело остаться в Премьер-лиге, но ребята старались, прилагали все свои усилия. Между нами и остальными 15 клубами существовала большая разница, и нам не удалось ее преодолеть. Выплаты? Никаких не было. От РФС что-то приходило за участие, нам немного выплачивали. Но это все закончилось давно. Если честно, мы уже ничего не ждем. Надежды нет.

Останусь ли я в команде, если "Анжи" продолжит жить? Еще рано говорить. У меня еще два матча, я должен завершить начатое и только после этого думать о новом. Надо сосредоточиться на последних матчах. А дальше буду думать о дальнейших шагах", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 22:17
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