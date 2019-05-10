Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: мало верится в то, что "Анжи" сохранит профессиональный статус
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал вылет команды из российской Премьер-лиги (РПЛ) в ФНЛ.
"Команда неплохо провела встречу, у меня нет претензий к ребятам. Единственное, не получилось реализовать те моменты, которые мы создали. Ну и момент в середине второго тайма (фол Григалавы на Понсе на 63-й минуте игры), где судья Лапочкин мог поставить пенальти. Но, к сожалению, он этого не сделал. Со скамейки показалось, что 11-метровый был. Наверное, соглашусь со своим ассистентом Избулатовым про двойные стандарты.
Теперь мы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. У команды тяжелое положение. Хотелось бы, чтобы "Анжи" сохранил профессиональный статус. Но на сегодняшний день в такой прогноз мало верится.
Мы изначально были в минусовой ситуации. Понятно, что нам было тяжело остаться в Премьер-лиге, но ребята старались, прилагали все свои усилия. Между нами и остальными 15 клубами существовала большая разница, и нам не удалось ее преодолеть. Выплаты? Никаких не было. От РФС что-то приходило за участие, нам немного выплачивали. Но это все закончилось давно. Если честно, мы уже ничего не ждем. Надежды нет.
Останусь ли я в команде, если "Анжи" продолжит жить? Еще рано говорить. У меня еще два матча, я должен завершить начатое и только после этого думать о новом. Надо сосредоточиться на последних матчах. А дальше буду думать о дальнейших шагах", - цитирует Адиева Sport24.
"Команда неплохо провела встречу, у меня нет претензий к ребятам. Единственное, не получилось реализовать те моменты, которые мы создали. Ну и момент в середине второго тайма (фол Григалавы на Понсе на 63-й минуте игры), где судья Лапочкин мог поставить пенальти. Но, к сожалению, он этого не сделал. Со скамейки показалось, что 11-метровый был. Наверное, соглашусь со своим ассистентом Избулатовым про двойные стандарты.
Теперь мы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ. У команды тяжелое положение. Хотелось бы, чтобы "Анжи" сохранил профессиональный статус. Но на сегодняшний день в такой прогноз мало верится.
Мы изначально были в минусовой ситуации. Понятно, что нам было тяжело остаться в Премьер-лиге, но ребята старались, прилагали все свои усилия. Между нами и остальными 15 клубами существовала большая разница, и нам не удалось ее преодолеть. Выплаты? Никаких не было. От РФС что-то приходило за участие, нам немного выплачивали. Но это все закончилось давно. Если честно, мы уже ничего не ждем. Надежды нет.
Останусь ли я в команде, если "Анжи" продолжит жить? Еще рано говорить. У меня еще два матча, я должен завершить начатое и только после этого думать о новом. Надо сосредоточиться на последних матчах. А дальше буду думать о дальнейших шагах", - цитирует Адиева Sport24.
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