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Оренбург
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Рубин
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Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал разгромную победу железнодорожников над "Рубином" (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

"Честно говоря, не ожидал, что выиграем так легко. Любая игра с "Рубином" проходит тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате. Сыграли свою роль два быстрых гола - это вынудило соперника раскрыться, а у нас сегодня были быстрые игроки. Хорошо сегодня сработала защита. Наконец играли те три защитника, которые должны играть. Хорошо, что обошлось без травм, потому что они доставляют трудности нашему штабу.

Близко ли теперь второе место? Мы не думаем об этом, готовимся только к следующему матчу. По своей спортивной карьере знаю — нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то. За Хвичу сегодня рад, что он забил. Я вообще всегда радуюсь за всех игроков, которые забивают. Надеюсь, он продолжит играть так же эффективно и с такой же заряженностью. Что касается Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло. Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Федора с нами действующий контракт, мы надеемся на всех футболистов, с которыми у нас действуют контракты", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
Теги: Мещеряков Смолов Локомотив Рубин
Вчера, 23:14
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:32)
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Болеет за:
«Локомотив»
Видимо Смолова никуда в след. сезоне в аренду в Европу не отдадут. Но все-равно тогда нужно будет искать напа под ЛЧ.
Рифат и Антон, если не уйдет, не напы в своем единственном смысле.
Может Смолову нужен свой Лоськов, чтобы выводить на ударн позицию, но пока такого игрока в Локо нет.
Можно бы натаскивать Лешу, но из-за отсутствия фланговых хавов он вынужден играть где ему скажут.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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