Россия РПЛ 2018/19
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00:59
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Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (1)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (1)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (3)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (3)
Вчера, 22:28
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
Вчера, 21:53
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки
Вчера, 21:33
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Вчера, 21:17
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Вчера, 21:11
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Вчера, 20:54
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (53)
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (53)
Вчера, 20:52
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Вчера, 20:31
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Вчера, 19:51
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Вчера, 19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Вчера, 19:26
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В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана (2)
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"Динамо" повторило клубный рекорд
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Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (61)
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Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" (6)
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На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова (1)
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Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал разгромную победу железнодорожников над "Рубином" (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.
"Честно говоря, не ожидал, что выиграем так легко. Любая игра с "Рубином" проходит тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате. Сыграли свою роль два быстрых гола - это вынудило соперника раскрыться, а у нас сегодня были быстрые игроки. Хорошо сегодня сработала защита. Наконец играли те три защитника, которые должны играть. Хорошо, что обошлось без травм, потому что они доставляют трудности нашему штабу.
Близко ли теперь второе место? Мы не думаем об этом, готовимся только к следующему матчу. По своей спортивной карьере знаю — нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то. За Хвичу сегодня рад, что он забил. Я вообще всегда радуюсь за всех игроков, которые забивают. Надеюсь, он продолжит играть так же эффективно и с такой же заряженностью. Что касается Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло. Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Федора с нами действующий контракт, мы надеемся на всех футболистов, с которыми у нас действуют контракты", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
"Честно говоря, не ожидал, что выиграем так легко. Любая игра с "Рубином" проходит тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате. Сыграли свою роль два быстрых гола - это вынудило соперника раскрыться, а у нас сегодня были быстрые игроки. Хорошо сегодня сработала защита. Наконец играли те три защитника, которые должны играть. Хорошо, что обошлось без травм, потому что они доставляют трудности нашему штабу.
Близко ли теперь второе место? Мы не думаем об этом, готовимся только к следующему матчу. По своей спортивной карьере знаю — нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то. За Хвичу сегодня рад, что он забил. Я вообще всегда радуюсь за всех игроков, которые забивают. Надеюсь, он продолжит играть так же эффективно и с такой же заряженностью. Что касается Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло. Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Федора с нами действующий контракт, мы надеемся на всех футболистов, с которыми у нас действуют контракты", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
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