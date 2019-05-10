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Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Юрий Семин: "Локомотив" реабилитировался за поражение от "Арсенала"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с "Рубином" (4:0).

"Все хорошо, конечно, когда выигрываешь. Сыграло большую роль то, что мы забили быстрые мячи. Нам было полегче играть, потому что было больше простора. Наверное, мы реабилитировались перед болельщиками за поражение от "Арсенала" [0:2].

Все сыграли очень хорошо. Кого-то выделить не могу. Был баланс между атакой и защитой. Баринова не было из-за травмы. Все, кто мог сыграть сегодня, были в заявке.

Почему Фернандеш даже не разминался? Узнаем у тренера по физподготовке.

То, что было в Туле - уже прошло. Это было не самое лучшее время для нас. Но это уже забытая история. Нам надо думать об "Уфе", "Ростове" и "Урале".

Почему не было Денисова? Я все сказал в тот раз. Он болен. Остальные все моменты спрашивайте у нашего гендиректора", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Локомотив Рубин
Вчера, 23:27
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#1  utekay  Россия (Вчера, 23:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
во сколько обошлась реабилитация?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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