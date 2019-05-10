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Локомотив
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ЦСКА
Арсенал Тула
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал разгромную победу над "Рубином" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России 10 мая. 11 мая Семину исполнится 72 года.

"Мы играли с тремя центральными защитниками, отталкиваясь от того, что мы имеем на сегодняшний день, каких игроков и на каких позициях. От этого и плясали, если можно так сказать.

Хвичу Кварацхелию поздравил с голом, мы все его поздравили. Даже болельщики проскандировали его имя. Игрок, который выходит и проделывает большой объем работы, всегда нравится всем. Он молодец. Грузины в "Локомотиве" всегда приживаются. Надеюсь, у него это тоже получится.

Сейчас очень важный и очень сложный период для нас. Игры даются очень тяжело.

Поможет ли эмоциональный настрой после этой победы в матче с "Ростовом"? Давайте чуть-чуть попразднуем сегодня. Завтра у меня еще и день рождения. Хотелось бы поддержать праздничное настроение, потому что до этого оно у нас было мрачным. Попразднуем, порадуемся, а потом постепенно перейдем к игре с "Ростовом". Как вам? Хороший план?

Что важнее Кубок или второе место в РПЛ? И то, и другое", - цитирует Семина Sport24.ru.
Теги: Семин Рубин Локомотив
Вчера, 23:43
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