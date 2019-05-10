Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (1)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (1)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (3)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (3)
Вчера, 22:28
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
Вчера, 21:53
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки
"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки
Вчера, 21:33
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
Вчера, 21:17
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
Вчера, 21:11
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Вчера, 20:54
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (53)
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (53)
Вчера, 20:52
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
Вчера, 20:31
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Ильзат Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА (1)
Вчера, 19:51
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Вчера, 19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Вчера, 19:26
В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана (2)
В Подмосковье избили бывшего форварда сборной Казахстана (2)
Вчера, 19:20
"Динамо" повторило клубный рекорд
"Динамо" повторило клубный рекорд
Вчера, 19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (61)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (61)
Вчера, 18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (18)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (18)
Вчера, 18:21
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи" (19)
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи" (19)
Вчера, 18:08
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" (6)
Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" (6)
Вчера, 17:50
Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла (1)
Григорий Иванов: благодарны Погребняку, но лучше бы выиграли 1:0 и даже без гола Павла (1)
Вчера, 17:36
Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Вчера, 17:20
Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя (2)
Дмитрий Селюк: турецкие клубы очень хотят видеть Каборе у себя (2)
Вчера, 16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Вчера, 16:51
Валерий Карпин: не ожидали, что так сложится матч (видео) (3)
Валерий Карпин: не ожидали, что так сложится матч (видео) (3)
Вчера, 16:32
Сергей Паршивлюк: вопросы? У Мешкова спросите (3)
Сергей Паршивлюк: вопросы? У Мешкова спросите (3)
Вчера, 16:20
Сергей Хусаинов: Сутормин забивал из офсайда, но у Еськова особые отношения с "Уралом" (3)
Сергей Хусаинов: Сутормин забивал из офсайда, но у Еськова особые отношения с "Уралом" (3)
Вчера, 16:04
"Анжи" - "Арсенал": стартовые составы команд (1)
"Анжи" - "Арсенал": стартовые составы команд (1)
Вчера, 16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
Вчера, 15:50
Клаудио Раньери покинет "Рому" в конце сезона
Клаудио Раньери покинет "Рому" в конце сезона
Вчера, 15:42
На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова (1)
На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова (1)
Вчера, 15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Вчера, 15:22
Григорий Иванов: не назначайте Еськова на матчи "Урала" (4)
Григорий Иванов: не назначайте Еськова на матчи "Урала" (4)
Вчера, 15:04
"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым (2)
"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым (2)
Вчера, 14:32
Неймара дисквалифицировали на три матча из-за драки с фанатом (1)
Неймара дисквалифицировали на три матча из-за драки с фанатом (1)
Вчера, 14:26
Александр Бородюк: желаю терпения Кокорину и Мамаеву (2)
Александр Бородюк: желаю терпения Кокорину и Мамаеву (2)
Вчера, 14:22
Фабио Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали (9)
Фабио Капелло назвал сборную своих лучших игроков. Российские футболисты в нее не попали (9)
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал разгромную победу над "Рубином" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России 10 мая. 11 мая Семину исполнится 72 года.
"Мы играли с тремя центральными защитниками, отталкиваясь от того, что мы имеем на сегодняшний день, каких игроков и на каких позициях. От этого и плясали, если можно так сказать.
Хвичу Кварацхелию поздравил с голом, мы все его поздравили. Даже болельщики проскандировали его имя. Игрок, который выходит и проделывает большой объем работы, всегда нравится всем. Он молодец. Грузины в "Локомотиве" всегда приживаются. Надеюсь, у него это тоже получится.
Сейчас очень важный и очень сложный период для нас. Игры даются очень тяжело.
Поможет ли эмоциональный настрой после этой победы в матче с "Ростовом"? Давайте чуть-чуть попразднуем сегодня. Завтра у меня еще и день рождения. Хотелось бы поддержать праздничное настроение, потому что до этого оно у нас было мрачным. Попразднуем, порадуемся, а потом постепенно перейдем к игре с "Ростовом". Как вам? Хороший план?
Что важнее Кубок или второе место в РПЛ? И то, и другое", - цитирует Семина Sport24.ru.
"Мы играли с тремя центральными защитниками, отталкиваясь от того, что мы имеем на сегодняшний день, каких игроков и на каких позициях. От этого и плясали, если можно так сказать.
Хвичу Кварацхелию поздравил с голом, мы все его поздравили. Даже болельщики проскандировали его имя. Игрок, который выходит и проделывает большой объем работы, всегда нравится всем. Он молодец. Грузины в "Локомотиве" всегда приживаются. Надеюсь, у него это тоже получится.
Сейчас очень важный и очень сложный период для нас. Игры даются очень тяжело.
Поможет ли эмоциональный настрой после этой победы в матче с "Ростовом"? Давайте чуть-чуть попразднуем сегодня. Завтра у меня еще и день рождения. Хотелось бы поддержать праздничное настроение, потому что до этого оно у нас было мрачным. Попразднуем, порадуемся, а потом постепенно перейдем к игре с "Ростовом". Как вам? Хороший план?
Что важнее Кубок или второе место в РПЛ? И то, и другое", - цитирует Семина Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.