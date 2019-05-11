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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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В "Локомотиве" потеряли связь с Денисовым

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался относительно ситуации с капитаном команды Игорем Денисовым.

В СМИ писали, что 34-летний полузащитник уже несколько недель не посещает тренировки команды.

"Никаких новостей по Денисову пока дать не могу. Меня проинформировали, что он на больничном и находится в Санкт-Петербурге. партнеры не могут с ним связаться, у него отключен телефон. Поэтому на данный момент это все, что я могу сказать по Денисову", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Локомотив Денисов
Сегодня, 01:53
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#1  Яamon   (Сегодня, 02:27)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
надеюсь, с ним всё хорошо. с приветом парнишка
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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