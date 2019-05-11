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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Адвокат: юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у "Краснодара" нет

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов отметил, что клуб все еще не может уволить игрока.

"Приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет. Текущий контракт Павла с "Краснодаром" заканчивается 31 декабря 2019 года", – цитируют Бушманова "Известия".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 09:09
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#5  cska1971  Москва (Сегодня, 09:44)
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  •  (1)
online

Ну, проиграете вы апелляцию, деньги-то все равно придётся вернуть...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 09:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
В других чемпах за пост в твиттере расторгали контракт. Или за пьянку в баре. А тут сильнее проступок. Плюс нарушение условий контракта...по сути прогул тренировок. Не говоря уже про репутацию клуба
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  Kane  RA (Сегодня, 09:21)
  • 0
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Странно.
Если некий системный администратор сядет лет на 10 по 112 статье, зп так и будет на карту капать? Или опять на этих хмырей и трудовой кодекс не действует...
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 09:21)
  • 0
  •  (6)

а Зенит Кокорина ещё в жопу поцелует и предложит новый контракт, как то так
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 09:14)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
За прогул и не выход на тренировку по вине футболиста. Что здесь невозможного?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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