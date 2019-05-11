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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Представитель Денисова: между Игорем и "Локомотивом" нет конфликта

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов находится на больничном с открытой датой, между ним и руководством клуба нет конфликта. Об этом сообщил представитель игрока Михаил Прокопец.

"В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и "Локомотивом" есть конфликт. На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

– Слова "Локомотива" о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление, – сказал представитель футболиста. – Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. "Локомотив" извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.

– Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и "Локомотивом" нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует", - цитирует Прокопца "Спорт-Экспресс".
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 12:12
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#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 12:17)
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Болеет за:
«Локомотив»
Да и пофиг - есть конфликт или нет, но Гарик держит слово - конфликта в коллективе из-за него явно нет. Чтобы ни было - за прошлые сезоны Гарику большое спасибо, но уже пора уступать место Баринову
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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