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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к "Спартаку"

Болельщик ЦСКА Евгений Огурцов из Новочебоксарска написал и издал сборник стихов "Голос трибун" и стал продавать по 250 рублей, сообщает Телеграм-канал Mash.

Стихи оттуда очень нравились армейским болельщикам. Про "Спартак" в сборнике было много обидного.

В итоге чувства болельщиков красно-белых оскорбились, и на поэта завели административное дело за разжигание ненависти и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Теги: ЦСКА Спартак Москва
Сегодня, 12:17
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