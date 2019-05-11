Россия РПЛ 2018/19
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12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (3)
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (3)
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
"Енисей" - "Краснодар": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Краснодара" на матч 28-го тура чемпионата России.
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.
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