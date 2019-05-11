Россия РПЛ 2018/19
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"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения
"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина.
Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года.
"Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к "Локомотиву" является примером для многих поколений. С днем рождения, дорогой Юрий Палыч!" - говорится в сообщении.
Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года.
"Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к "Локомотиву" является примером для многих поколений. С днем рождения, дорогой Юрий Палыч!" - говорится в сообщении.
Чтобы перечислить все его достижения не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к «Локомотиву» является примером для многих поколений.— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2019
С днём рождения, дорогой Юрий Палыч! ? pic.twitter.com/f1Cq7l8bWx
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