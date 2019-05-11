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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина.

Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года.

"Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к "Локомотиву" является примером для многих поколений. С днем рождения, дорогой Юрий Палыч!" - говорится в сообщении.

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 13:52
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(1)
#1  Яamon   (Сегодня, 14:42)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
крепкого здоровья Шпалычу
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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