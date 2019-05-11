"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения

Чтобы перечислить все его достижения не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к «Локомотиву» является примером для многих поколений.

С днём рождения, дорогой Юрий Палыч! ? pic.twitter.com/f1Cq7l8bWx — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 11, 2019

"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина.Сегодня российскому специалисту исполнилось 72 года."Чтобы перечислить все его достижения, не хватит и ленты твиттера. Его харизма восхищает журналистов. Его эмоциональность не может оставить равнодушным команду. Его преданность и любовь к "Локомотиву" является примером для многих поколений. С днем рождения, дорогой Юрий Палыч!" - говорится в сообщении.